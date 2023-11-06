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الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة

السبت 15 يونيو 2024 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

كشف موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي ، اليوم السبت، عن مقتل 8 جنود احتراقاً داخل آلية عسكرية جنوبي قطاع غزة.

وقال الموقع ان 8 جنود من وحدة الهندسة ذهبوا للاستراحة داخل مركبة خاصه في نقل الجند من نوع "نمر" وتم تفجير الناقلة فيهم وهم نيام، مما ادى الى اشتعالها فيهم.

ولفت الموقع انه "في حوالي الساعة 5:00 فجراً، في غزة تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على آلية بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع المقاتلين النائمين بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة".

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