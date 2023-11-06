اشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال في جنين (شاهد)

جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان غرب جنين شمال الضفة الغربية.











كما داهم جيش الاحتلال منزل المطارد أحمد الرشاد بالبلدة، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال.



وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين إن "مجاهدونا تصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة كفردان بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة".



وفي جنين اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة برقين في جنين، كما استهدف إطلاق نار جيش الاحتلال في شارع حيفا وسط المدينة.



كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة الغربية.



وأصيب 8 فلسطينيين، بينهم 4 بجروح خطيرة مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لرام الله بوسط الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الإصابات وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم الأمعري، منهم طفل أصيب بجروح حرجة في البطن، وإصابتان حرجتان أحدهما في الصدر والأخرى في الفخذ.



من جانبها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تمكنت من إخلاء مصاب بجروح خطيرة جدا عقب إطلاق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص صوب قائد مركبة في المنطقة التي تشهد مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين.



ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات إلى مدينة البيرة، حيث انتشر الجنود بآليتهم في محيط مخيم الأمعري وفي منطقتي سطح مرحبا وأم الشرايط المجاورتين.