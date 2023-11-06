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الأمم المتحدة: إمدادات الغذاء لجنوب غزة معرضة للخطر

السبت 15 يونيو 2024 04:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: إمدادات الغذاء لجنوب غزة معرضة للخطر



نيويورك/سما/

قال نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كارل سكاو، اليوم الجمعة، إن إمدادات الغذاء لجنوب قطاع غزة معرضة للخطر، بعد أن وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق اجتياحها، مضيفا أن "النازحين بسبب الهجوم الإسرائيلي هناك يواجهون أزمة صحية عامة".

وقال إن الوضع يتدهور حاليا في جنوب غزة، وذلك على الرغم من تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع خلال الأشهر الماضية.

وقال سكاو بعد زيارة استغرقت يومين إلى غزة "كنا قد زودنا حجم المخزونات قبل العملية في رفح حتى نتمكن من إطعام الناس، لكن المخزونات بدأت في النفاد، ولم تعد لدينا القدرة نفسها على الوصول للأفراد التي نحتاجها، والتي اعتدنا عليها".

وأضاف سكاو "أنها أزمة نزوح تفضي حقا إلى كارثة تتعلق بالحماية، إذ أصبح مليون شخص أو نحو ذلك من الأشخاص المطرودين من رفح مكدسين حاليا داخل مساحة صغيرة على طول الشاطئ".

وتابع "الجو حار، وحالة المرافق الصحية سيئة جدا. كنا نقود السيارة عبر أنهار من مياه الصرف الصحي. هي أزمة صحية عامة في طور التكوين".

وقال سكاو إنه "على الرغم من زيادة شحنات الغذاء التي تدخل شمال غزة، فإن هناك حاجة لتزويد السكان بالرعاية الصحية الأساسية والمياه والصرف الصحي، لتحويل منحنى المجاعة في الشمال تماما". وأضاف أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المزيد من متطلبات الرعاية الصحية إلى غزة.

وقال سكاو إنه فوجئ بمستوى الدمار، وإن "سكان غزة يئنون جراء هذا الصراع".

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