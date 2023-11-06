سويسرا تدعم الأونروا بـ11 مليون دولار أميركي

بيرن/سما/

أعلنت سويسرا اليوم الجمعة، تقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين فرنك سويسري (11.2 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

وقالت لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب السويسري، إن هذه الدفعة المالية جاءت استجابة لنداء الأونروا للحصول على مساعدات إنسانية، وتهدف حصريًا إلى تغطية احتياجات المنظمة الأكثر إلحاحًا في غزة في الفترة الزمينة حتى كانون أول/ديسمبر المقبل، حيث تشمل تلك الاحتياجات الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأولية والخدمات اللوجستية.