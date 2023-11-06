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هيئة مغربية: 116 مظاهرة تضامنية مع غزة منذ بداية الحرب

السبت 15 يونيو 2024 04:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مغربية: 116 مظاهرة تضامنية مع غزة منذ بداية الحرب



الرباط/سما/

 أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعة، أنها نظمت 116 مظاهرة في 48 مدينة، تضامنا مع قطاع غزة ضد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
وقالت الهيئة (غير حكومية) في بيان، “استمرارا في درب النضال والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي انخرط في معركة طوفان الأقصى دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك، خرج الشعب المغربي في 116 مظاهرة في 48 مدينة استجابة لنداء الهيئة”.

 

وأضافت أن التظاهرات نظمت تحت شعار: “لننصرهم” وتضمنت التكبير والتهليل، استحضارا لهذه الأيام المباركة، التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
وتأتي هذه الفعاليات، وفق البيان، “لتأكيد التضامن الشعبي المغربي، الذي لم ينقطع منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تنديدا بمجازر الإبادة والتطهير العرقي وسياسة التجويع التي يراد من خلالها تهجير أهل غزة من وطنهم”.

كما نوه البيان إلى أن المظاهرات من شأنها “شجب الصمت والسكوت العربي الرسمي في نصرة الفلسطينيين، الذين يتعرضون يوميا لأبشع صور التقتيل والتنكيل غير المسبوق”.
وفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة أن هذه الفعاليات تأتي “لتأكيد الارتباط الشعبي الوثيق مع القضية الفلسطينية القضية المركزية، انطلاقا من العلاقات التاريخية بين الشعبين”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل إسرائيل في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

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