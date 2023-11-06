الجيش الإسرائيلي يرصد صاروخين أطلقا من غزة

القدس المحتلة/سما/

رصد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، صاروخين قال إنهما “أطلقا من قطاع غزة” نحو جنوبي فلسطين المحتلة، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية إن الجيش “رصد صاروخين اثنين أطلقا من قطاع غزة، حيث سقطا في منطقة مفتوحة بمستوطنة نير عام، المحاذية للقطاع”، وإن ذلك “لم يتسبب في وقوع أضرار أو إصابات”.

ولم يصدر بيان رسمي من الجيش الإسرائيلي حول الواقعة حتى اللحظة.

جاء ذلك بينما أعلنت “سرايا القدس”، الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، في منشور عبر منصة تلغرام، أنها “قصفت مدينة سديروت والمستوطنات في غلاف غزة برشقة صاروخية”.

ورغم انخفاض وتيرة رصد الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة نحو مدن ومستوطنات إسرائيل في الجنوب والوسط، خلال الشهر الأخير، إلا أنّ الجيش يعلن بين الفينة والأخرى رصد عدد من الصواريخ من القطاع.