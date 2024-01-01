تقديرات إسرائيلية حول موعد انتهاء العمليات العسكرية في رفح

القدس المحتلة/سما/

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم، تقديرات تؤكد أن العملية العسكرية في رفح ستنتهي بعد أسبوعين.

وأشارت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي يدرس إنهاء عملية رفح بعد أسبوعين، وأكدت أن القيادة ستقرر الخطوة التالية إذا لم تبرم صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكدت المصادر أن استمرار وجود محتجزين في قطاع غزة وغياب بديل لحماس "يحول نجاح المرحلة ب من عمليتنا إلى فشل"، وأضافت أنه "لا توجد جهة تقبل دخول غزة إذا لم تدمر حماس".



وأشارت المصادر إلى أن خطة ما بعد المرحلة "ب" تتضمن "سيطرة الجيش على نتساريم ومعبر رفح وفيلادلفيا حتى عقب انتهاء العمليات".

واعترفت المصادر أن موقف إسرائيل حاليا صعب، وأضافت "أسرانا لا يزالون بغزة ولم ننجح في إيجاد بديل عن حماس.