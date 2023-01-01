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مسؤول فرنسي: فوجئنا برسائل متضاربة من "إسرائيل" بشأن جهود فرنسا لكبح التصعيد في الشمال

الجمعة 14 يونيو 2024 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فرنسي: فوجئنا برسائل متضاربة من "إسرائيل" بشأن جهود فرنسا لكبح التصعيد في الشمال



باريس/سما/

نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول فرنسي كبير، اليوم الجمعة، قوله بأنه اندهش من تضارب رسائل السلطات الإسرائيلية بشأن محاولات فرنسا التوسط بشأن الوضع في شمال فلسطين المحتلة.


وقال: "فوجئنا بقراءة رسائل متضاربة من السلطات الإسرائيلية بشأن جهود فرنسا لكبح التصعيد في الشمال، وعلى الرغم من هذه الإشارات المتضاربة، تظل فرنسا ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، لتحقيق وقف التصعيد".


وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت التي هاجم فيها فرنسا غير صحيحة وفي غير محلها.

وقال غالانت، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تكون شريكة في لجنة لتسوية الوضع الأمني على الحدود الشمالية إذا شاركت فرنسا فيها، وذلك بشأن التصعيد مع "حزب الله" تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس، بالقول: "إننا اتفقنا على تشكيل لجنة ثلاثية من إسرائيل وأمريكا وفرنسا لبحث خطة لخفض التوتر بين حزب الله وإسرائيل".
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".


وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.


وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات"حزب الله" الهجومية.



وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.

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