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الرئيس البرازيلي يصف ادعاء "إسرائيل" استخدام حق الدفاع بـ"الانتقام"

الجمعة 14 يونيو 2024 09:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي يصف ادعاء "إسرائيل" استخدام حق الدفاع بـ"الانتقام"



غزة/سما/

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إن "حق الدفاع (الذي تدعيه إسرائيل) في قطاع غزة تحول إلى حق الانتقام في ظل الانتهاكات اليومية للقانون الإنساني".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس البرازيلي خلال قمة مجموعة السبع، ونشر فحواها على حسابه عبر منصة إكس.

وأضاف دا سيلفا "الانتهاك اليومي للقانون الإنساني، الذي راح ضحيته آلاف المدنيين الأبرياء بغزة، دفعنا لتأييد قرار جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".

والخميس، انطلقت أعمال القمة الـ50 لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وهذه المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.

وأوضح الرئيس البرازيلي: "في غزة نرى حق الدفاع (الذي تدعيه إسرائيل) يتحول إلى حق الانتقام".

واختتم حديثه بالقول إننا "نشهد الانتهاك اليومي للقانون الإنساني، الذي راح ضحيته بغزة آلاف المدنيين الأبرياء، وخاصة النساء والأطفال، وهذا ما دفعنا إلى تأييد قرار جنوب إفريقيا مقاضاة إسرائيل بمحكمة العدل الدولية".

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