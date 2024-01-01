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هوكشتاين يزور "إسرائيل" ولبنان لمنع تدهور التصعيد إلى حرب شاملة

الجمعة 14 يونيو 2024 09:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
هوكشتاين يزور "إسرائيل" ولبنان لمنع تدهور التصعيد إلى حرب شاملة



القدس المحتلة/سما/

يزور مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، إسرائيل ولبنان مطلع الأسبوع الوشيك لعقد محادثات مع مسؤولين من الجانبين لمنع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، وذلك إثر التصعيد الذي تشهده الحدود الشمالية في الأيام الأخيرة.

ومن المزمع أن يصل هوكشتاين إلى إسرائيل يوم الإثنين، حيث سيلتقي برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت؛ حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع على التفاصيل.

وأفيد بأن المحادثات ستتطرق إلى خفض التصعيد على الحدود الشمالية وتحذير واشنطن لتل أبيب من أن ما تصفه بـ"عملية برية محدودة" للبنان ستؤدي إلى تداعيات كارثية.

وذكر مصدر مطلع على التفاصيل، أنه من المقرر أن يتوجه هوكشتاين بعد ذلك إلى بيروت لعقد محادثات مع مسؤولين لبنانيين.

وتأتي زيارة هوكشتاين إلى المنطقة وسط مساعي إدارة بايدن للتوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وهي تخشى امتداد الصراع وانجرارها إلى عمقه.

وقال مسؤولون أميركيون، إن القضية الإسرائيلية – اللبنانية والمساعي المبذولة لتفادي انفجار الأوضاع على الحدود، أصبحت في الأيام الأخيرة في سلم أولويات البيت الأبيض فور المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة.

إلى ذلك، يتوجه وفد إسرائيلي رفيع المستوى يترأسه وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، إلى البيت الأبيض لمحادثات بشأن لبنان والحرب على غزة وملف النووي الإيراني؛ حسبما نقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين.

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