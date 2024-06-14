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مجموعة السبع: "أونروا" يجب أن تعمل دون عائق في غزة

الجمعة 14 يونيو 2024 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجموعة السبع: "أونروا" يجب أن تعمل دون عائق في غزة



وكالات - سما-

 دعا قادة دول مجموعة السبع الكبرى، إلى ضرورة السماح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة / الأونروا/، العمل من دون عائق في غزة.

وذكرت مسودة البيان الختامي لقمة قادة مجموعة السبع المنعقدة في إيطاليا، إن قادة المجموعة متفقون على أنه من الأهمية بمكان أن تكون /الأونروا/ وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية.

وأشارت مسودة البيان الختامي المقرر أن يصدر عقب القمة، بأن قادة المجموعة يؤيدون الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، كما يؤكدون التزامهم الراسخ بحل الدولتين.

كما سيدعون قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح بما يتماشى مع الالتزام بموجب القانون الدولي، وسيعبرون كذلك عن قلقهم البالغ إزاء الوضع عند الحدود في جنوب لبنان.

يذكر أن مجموعة الدول السبع الكبرى تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

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