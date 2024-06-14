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"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة

الجمعة 14 يونيو 2024 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في غزة



غزة/سما/

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية في حي الزيتون ومدينة رفح بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيانات متتالية للقسام، نشرتها عبر منصة تلغرام، اطلعت عليها وكالة سما.

وقالت القسام ، إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

كما تمكن مقاتلو القسام من استهداف دبابة ميركفاه صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي بيان آخر أعلنت القسام عن قصفها قوات العدو المتمركزة جنوب وجنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون.

وقالت الكتائب أنها قصفت تجمعًا للقوات الصهيونية المتوغلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم.

وذكرت القسام في بيان: بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا عن تفجير منزل فخخ مسبقًا بقوة صهيونية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط طائرة مروحية "بلاك هوك" لإخلائهم شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام قصفها قوات العدو المتوغلة جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون.

كما أعلنت عن خوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات العدو المتوغلة غرب حي تل السلطان في مدينة رفح، مؤكدة استهدافهم 3 دبابات "ميركفاه" صهيونية بقذائف "الياسين 105".

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