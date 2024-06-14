حزب الله يعلن تنفيذ 17 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي

بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني يوم الجمعة تنفيذه 17 عملية استهدفت الجيش الإسرائيلي وتمركزاته في المنطقة الشمالية

وقال الحزب في بيانات منفصلة إنه استهدف عند الساعة ‌‎08:55 ‌‏من صباح يوم الجمعة تجمعا لجنود إسرائيليين في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏



وأضاف أنه وفي حدود الساعة 09:30‎ قصفت المقاومة الإسلامية موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابته إصابة مباشرة. ‏

وأعلن أيضا استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

كما أعلن عن تنفيذ قصف استهدف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة. ‌‎ ‎

وكشف الحزب أنه قصف مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق، بالإضافة إلى استهداف مبان ‌‏يستخدمها الجنود الإسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وذكر أنه دمر منظومات تجسسية في موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، كما قصف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.

وأفاد بأنه استهدف انتشارا لجنود إسرائيليين في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا وفي ‏محيط حرش برعام بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أن الإصابات كانت مباشرة. ‏

وأعلن أيضا قصف منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة ‏انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.

كما أعلن عن استهدفه مباني يستخدمها جنود إسرائيليون في مستعمرة مرغليوت ومباني في مستعمرة مسكفعام بصواريخ الكاتيوشا.‏

وبين أنه استهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في خلّة ‏وردة و ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية مؤكدا أن الإصابات كانت مباشرة. ‏

وفي آخر بياناته أعلن استهدافه ‏مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة.‏

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "رصد إطلاق 16 طائرة مسيرة من لبنان إلى شمال إسرائيل خلال 72 ساعة".



وزعم في بيان أنه "نجح في اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة معادية أطلقها حزب الله" نحو الأراضي المحتلة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية؛ إن أضرارا لحقت بمنزلين في المطلة، واندلع حريق ضخم هناك جراء 6 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان، في حين أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بإصابة 3 منازل في مستوطنة المطلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه رُصد سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة خارج المدينة، بعد إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة شمالي الأراضي المحتلة.

ولفتت كذلك إلى رصد إطلاق 5 صواريخ مضادة للدبابات على مستوطنة المطلة سقطت في مناطق مفتوحة، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات جراء إطلاق الصواريخ، لكنها أكدت "استمرار جهود إخماد حرائق اندلعت منذ الخميس، جراء إطلاق صواريخ من لبنان".

وأوضحت الهيئة أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على الأرض في الجولان السوري المحتل، من أجل منع ألسنة اللهب من الانتشار مرة أخرى إلى المستوطنات.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بالمدفعية أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا الحدوديتين جنوب لبنان.

وكان "حزب الله" شن أكبر هجوم على دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر، حيث أطلق أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل الأربعاء والخميس، ردا على اغتيال مسؤول كبير في الحزب مساء الثلاثاء.

ومنذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتواصل المواجهات على الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة بين الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى بوتيرة يومية، تزامنا مع العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة.