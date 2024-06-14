5 شهداء في قصف للاحتلال جنوب ووسط قطاع غزة

غزة/سما/

استشهد خمسة مواطنين، اليوم الجمعة، في قصف متواصل للاحتلال الإسرائيلي على جنوب ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة قبالة سواحل بحر خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد صيادين اثنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الشرقية لمدينة رفح، أطلقت النار على مواطنين في بلدة الشوكة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، بالتزامن مع إطلاق مروحيات الاحتلال الحربية النار من الأسلحة الرشاشة على المناطق الغربية للمدينة.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في دير البلح ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شارع السكة شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال محيط مجمع المدارس في شارع المنصورة وسط حي الشجاعية شرقا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37,266، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85,102 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر أدت إلى استشهاد 34 مواطنا، وإصابة 71 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتة إلى أن عددا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.