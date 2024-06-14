غنيم: إدخال 23 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة لتشغيل آبار المياه

رام الله/سما/

أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إدخال 23 ألف لتر من الوقود منذ مساء الأمس وحتى اليوم، إلى قطاع غزة، تم من خلالها تشغيل 20 بئر مياه.

وأوضح أن الآبار المشغلة وزعت على: 5 آبار شرق مدينة غزة، وبئري مياه في مدينة بيت حانون، و4 آبار في منطقة بيت لاهيا، إلى جانب 9 آبار في منطقة جباليا 3 منها في مخيم جباليا.

وأكد غنيم في بيان صدر، اليوم الجمعة، أن سلطة المياه إلى جانب محاولتها توفير مياه الشرب في ظل الظروف الخطرة، فإنها تسعى إلى الحد من مخاطر تدفق مياه صرف الصحي، حيث خصصت جزء من كميات الوقود لتشغيل 3 محطات للصرف الصحي في بركة أبو راشد، والشيخ رضوان، والبقارة في مدينة غزة.