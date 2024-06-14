إصابة جندي إسرائيلي دهسا غرب رام الله (فيديو)

رام الله/سما/

أصيب جندي إسرائيلي بجراح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه للدهس قرب حاجز رنتيس غرب رام الله؛ مساء اليوم الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده ونقله إلى المستشفى، وقال إن قواته شرعت بمطاردة المركبة الضالعة في الدهس.

وأشار إلى أنه باشر بفحص ملابسات الدهس.

وجاء عن الشرطة الإسرائيلية، أنها تلقت بلاغا حول سرقة سيارة من منطقة المركز وتوجهها نحو حاجز رنتيس، وعند وصولها جرى محاولة وقفها التي أسفرت عن إصابة عنصر أمن بجراح.

وورد في بيانها، أن "المركبة فرت من المكان وعناصر الشرطة وقوات الجيش شرعوا بالبحث ونصب حواجز من أجل ضبط السيارة والمشتبهين".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين أحدهما بحالة خطيرة والآخر طفيفة جراء تعرضهما لضربة شمس خلال تدريب صباح اليوم.