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"القسام" تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف جوي على رفح

الجمعة 14 يونيو 2024 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تعلن مقتل أسيرين إسرائيليين بقصف جوي على رفح



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف جوي على مدينة رفح قبل عدة أيام، متهمة الاحتلال بممارسة الخداع والتضليل بشأن أسراه في قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان مقتضب، مخاطبا المجتمع الإسرائيلي: " إن جيشكم قتل اثنين من الأسرى في القصف الجوي على مدينة رفح قبل أيام".

وأضافت القسام "أن جيش الاحتلال لا يريد استعادة الأسرى إلا في توابيت، ويواصل ممارسة الخداع والتضليل في هذا الملف".


وأعلنت "القسام" مرارا مقتل أسرى إسرائيليين لديه جراء القصف الوحشي المستمر على قطاع غزة، في إطار عدوان دخل يومه الـ252 على التوالي، دون هوادة.

وكانت فصائل فلسطينية، بينها "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، أسرت نحو 239 شخصا، وفق تقديرات إعلام عبري، خلال هجوم طوفان الأقصى.


وبعد صفقة مع حركة حماس، بادلت إسرائيل 105 من هؤلاء الأسرى، بعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة مع الفصائل استمرت سبعة أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وتتحدث دولة الاحتلال حاليًا عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تجري "حماس" و"إسرائيل"، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

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