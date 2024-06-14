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صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و266 منذ 7 أكتوبر

الجمعة 14 يونيو 2024 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37 ألفا و266 منذ 7 أكتوبر



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى "37 ألفا و266 شهيدا و85 ألفا و102 مصاب".

وقالت الوزارة، في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وشددت على أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت الوزارة بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و266 شهيدا و85 ألفا و102 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

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