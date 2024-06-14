إصابة 10 جنود إسرائيليين خلال 24 ساعة

القدس المحتلة/سما/

أصيب 10جنود إسرائيليين، خلال الساعات الـ 24 الماضية، اثنان منهم بالمعارك البرية في قطاع غزة، بحسب معطيات الجيش.

وذكر الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصل إلى 3832 ارتفاعا من 3822 أمس الخميس.

وبذلك يكون عدد الجرحى خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 10 جنود.

وأشارت المعطيات إلى أن اثنين من الجرحى أصيبا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر، ليصل إجمالي المصابين بالمعارك البرية في غزة إلى 1940 مقارنة بـ1938 أمس الخميس.

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي موقع إصابة باقي الجنود.

وأشار إلى أنه يتلقى حاليا العلاج 28 جنديا بحالة خطيرة و187 بحالة متوسطة و29 بحالة طفيفة.

وطبقا للمعطيات، فإن 650 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 298 بالمعارك البرية في قطاع غزة.