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سيناتور أمريكي يدعو لدعم تقرير أممي يتهم "إسرائيل" بجرائم حرب

الجمعة 14 يونيو 2024 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي يدعو لدعم تقرير أممي يتهم "إسرائيل" بجرائم حرب



واشنطن/سما/

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إلى دعم التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي يؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وإحداثها دمارا شاملا.

وأشار ساندرز في بيان منشور على موقعه، الجمعة، إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، مؤكدا أن "الأمم المتحدة على حق".

وقال إن حركة حماس "ارتكبت جريمة حرب بهجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) بتدمير منازل إسرائيلية ومرافق بنية التحتية صحية وتعليمية ومدنية"، في إشارة إلى الهجوم على المستوطنات المواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة.

وأضاف: "علينا أن ندعم عمل ونتائج المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية"، مبينا أن تلك المنظمات تسعى لدعم اتفاقيات جنيف والقانون الدولي بأكمله.

وفي 12 حزيران/يونيو نشرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريرها بشأن انتهاكات القانون الدولي والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهمت اللجنة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وطالبتها بالوقف الفوري لهجماتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي أجبرت آلاف المدنيين على الفرار إلى مناطق غير آمنة.

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