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الجيش الإسرائيلي: رصد 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان و16 طائرة مسيرة

الجمعة 14 يونيو 2024 05:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: رصد 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان و16 طائرة مسيرة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه تم تحديد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان إلى مستوطنات كريات شمونة وكفار سولد في شمال فلسطين المحتلة، وتم اعتراض عدد منها.

وقال في بيان: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية في شمال "إسرائيل" في الساعة 11:00، تم تحديد حوالي 35 قذيفة قادمة من لبنان إلى مناطق كريات شمونة وكفار سولد في شمال إسرائيل"، مبينا أنه "وتم اعتراض عدد من المقذوفات ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "نتيجة لعمليات الإطلاق، اندلع حريق في منطقة كفر سولد"، معلنا أن "مدفعية الجيش استهدفت مصادر إطلاق النار. في وقت سابق اليوم قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مواقع البنية التحتية لحزب الله في منطقتي العديسة وكفركلا في جنوب لبنان".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصده إطلاق "حزب الله" 16 طائرة مسيرة من لبنان إلى شمال إسرائيل خلال 72 ساعة.

وقال في بيان: "أطلق حزب الله خلال الساعات الـ72 الأخيرة 16 قطعة جوية معادية نحو الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي والطائرات الحربية في اعتراض 11 قطعة جوية مسيرة معادية بنجاح".

ومؤخرا تشهد الحدود تصعيدا لافتا في الهجمات المتبادلة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، على وقع عمليات اغتيال قيادات في الحزب واستهداف مواقع عسكرية وحرق أراض من الجانبين.

وخلال اليومين الماضيين، أطلق "حزب الله" أكثر من 200 صاروخ، ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي مسؤولا كبيرا في الحزب، مساء الثلاثاء.

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