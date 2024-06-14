مسؤول أمريكي: بلينكن ضغط على نتنياهو للإفراج عن أموال فلسطينية

واشنطن/سما/

ادعى مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة لدى تل أبيب.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري، الخميس، عن المسؤول - لم يسمه - قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر "بقلق" من مغبة انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تُحوَّل إليها عائدات الضرائب قريبا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت غاضبة من الخطوة التي اتخذها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش بتجميد أموال الفلسطينيين.

وقال إن بلينكن طرح القضية في اجتماعه مع نتنياهو في 10 يونيو/ حزيران الجاري وضغط عليه لحلها في أقرب وقت ممكن.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن نتنياهو لم يقدم أي التزامات لوزير الخارجية بلينكن في هذا الشأن.

وأفاد أن بلينكن التقى برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في الأردن، وأنهما ناقشا مسألة الإفراج الفوري عن الأموال الفلسطينية.

وفي 11 يونيو أوعز سموتريش بخصم 35 مليون دولار من صندوق الضرائب الذي تجمعه إسرائيل نيابة عن الحكومة الفلسطينية، وبتحويل المبلغ إلى العائلات الإسرائيلية التي تزعم أن أفرادا منها قُتِلوا في هجمات نفذها فلسطينيون.