  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"رايتس ووتش" عن إدراج "إسرائيل" في قائمة العار: إجراء مستحق منذ فترة طويلة

الجمعة 14 يونيو 2024 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رايتس ووتش" عن إدراج "إسرائيل" في قائمة العار: إجراء مستحق منذ فترة طويلة



غزة/سما/

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على "قائمة العار" التي تضم الأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بأنه "إجراء مستحق منذ فترة طويلة".

وقالت "هيومن رايتس" إنه "للمرة الأولى، أضاف الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة الإسرائيلية إلى قائمة العار التي تضم الأطراف المتحاربة التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة. كان إجراء الأمين العام أنطونيو غوتيريش مستحقا منذ فترة طويلة، وهو مبرر تماما".

وذكرت بتقرير الأمم المتحدة الذي نسب "أكثر من 8,700 ضحية من الأطفال إلى القوات الإسرائيلية بين 2015 و2022. لكن في 2023، يفترض أن حجم الانتهاكات كان أكبر من أن يتجاهله الأمين العام"، مبينا أن التقرير خلص إلى أن "القوات الإسرائيلية مسؤولة عن 5,698 انتهاكا، بما فيه قتل وتشويه الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات".

وأشار التقرير أيضا إلى "أكثر عن 23 ألف انتهاك جسيم أبلغ عنها، لكن لم يتم التحقق منها، من قبل جميع الأطراف ضد 3,900 طفل إسرائيلي و19,887 طفلا فلسطينيا".

الأكثر قراءة اليوم

موقع "إكسيوس" : ضغط أمريكي وقطري ومصري على حماس للموافقة على "مقترح بايدن"

وداعا للسرطان"..لقاح ثوري ينهي المعاناة الإنسانية لملايين المرضى..

بايدن : من الصعب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قريبا وحماس هي العائق الرئيسي..

" واشنطن بوست " تكشف : هكذا ساعدت الاستخبارات الأميركية اسرائيل في تحديد موقع الاسرى في النصيرات وسط قطاع غزة!!!

جنرال في الجيش الإسرائيلي يكشف عن "أعظم إنجاز لـ"حزب الله" اللبناني

مسؤول اسرائيلي: تعديلات حماس ليست بسيطة وتعيق إبرام الصفقة

الجيش الإسرائيلي: أكملنا الاستعداد للقتال البري على الحدود الشمالية

الأخبار الرئيسية

20240614081559afpp-afp_34wn2f2.h-730x438

معلّقون إسرائيليون: “حزب الله” لن يرتدع بهذا التراشق..و هذا هو الحل

photo_2024-06-14_15-17-24

موقع بريطاني: الأمهات في غزة يكافحن من أجل إطعام أطفالهن

666b4ac04236046e89311285

غانتس يفضح أسباب تراجع نتنياهو عن قرار إسرائيلي حاسم

666bf91d42360472374eb119

النيران تندلع في مستوطنة المطلة عقب إطلاق صواريخ من لبنان

666c23944c59b734884cb103

غالانت مهاجما فرنسا: تتبنى سياسات عدائية ضد "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية