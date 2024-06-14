حماس تكشف عن طلبها تعديلا واحدا على مقترح بايدن لقبولها الصفقة مع "إسرائيل"

غزة/سما/

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إن الحركة تشترط انسحابا إسرائيليا كاملا من قطاع غزة وإنهاء الحصار من أجل الموافقة على اتفاق تبادل الأسرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "نطالب بصفقة جادة وحقيقية لتبادل الأسرى ومن الملاحظ أن إسرائيل في كل مرة هي التي تعطل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".



وتابع طاهر النونو: "إسرائيل لا تزال مصرة على استكمال مهمة القتل والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة لذلك نطالب الولايات المتحدة التي تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان بتوجيه الضغط على حكومة نتنياهو لوقف المجازر التي ترتكب يوميا".

في وقت سابق، قال الوسطاء في مصر وقطر إنهم تلقوا ردا من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بشأن المقترح الذي كانت الحركة قد أعلنت سابقا أنها تنظر "بإيجابية" إليه ورحبت بمضمون قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وكشفت مصادر يوم الخميس عن تعديلات حركة حماس التي أدخلتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة.

وقالت المصادر إن "حماس" تطالب "إعمار قطاع غزة يبدأ في المرحلة الأولى من صفقة التبادل وليس المرحلة الثالثة".



وأفادت بأن "حماس تطالب بـ"بدء وقف إطلاق النار من المرحلة الأولى، وترفض أي معارضة إسرائيلية على أسماء كبار الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، كما ترفض حماس إبعاد أي أسير محرر والإفراج عنهم إلى بلدانهم الأصلية، وأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين يكون بحسب الأقدمية".

وأوضحت أن حماس تريد "الانسحاب الإسرائيلي من محور نيتساريم (ممر يفصل جنوب القطاع عن شماله) في اليوم الثالث من بدء تنفيذ الصفقة".

وأفاد موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي في وقت سابق، بأن حركة حماس رفضت الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين الماضي قرارا يدعو لتنفيذ الخطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس على 3 مراحل، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أواخر مايو الماضي.