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"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه آلية عسكرية إسرائيلية وتدميرها بشكل كامل

الجمعة 14 يونيو 2024 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يبث لقطات من استهدافه آلية عسكرية إسرائيلية وتدميرها بشكل كامل



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مساء الخميس، مشاهد من عملية استهدافه آلية عسكرية من نوع "هامر" تابعة للجيش الإسرائيلي عند مثلث "يفتاح - قدس".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية من نوع هامر تابعة للجيش الإسرائيلي عند مثلث يفتاح - قدس".

وأوضح حزب الله في بيان: "بعد رصد وترقب للقوات الإسرائيلية وعند وصول آلية عسكرية من نوع هامر إلى مثلث قدس (يفتاح يوشع)، استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من بعد ظهر يوم الخميس 13-6-2024 بصاروخ موجّه وأصابوها ‏إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح".‏

وأظهر مقطع الفيديو تجهيز عناصر في "حزب الله" للصواريخ الموجهة والكشف عن الآلية العسكرية الإسرائيلية ولحظة إطلاق الصاروخ في اتجاهها ليدمرها بشكل كامل.

وقال مصدر في "حزب الله"، يوم الخميس، إن عناصره هاجموا 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان السوري المحتل.


كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت الليلة الماضية عدة مبان يستخدمها "حزب الله" في جنوب لبنان، فيما توعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، في وقت سابق، بتصعيد العمليات ضد إسرائيل.

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