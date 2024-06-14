الجيش الإسرائيلي يوصي بإنهاء عملية رفح بسرعة للتجهيز لعملية أوسع في لبنان

القدس المحتلة/سما/

ذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي أوصى بإنهاء عملية رفح بسرعة للتجهيز لعملية أوسع في لبنان، مشيرة إلى أن حزب الله استهدف إسرائيل اليوم بحوالي 150 صاروخا.

وبحسب القناة: "بدأ حزب الله بإطلاق النار بشكل متواصل باتجاه الجليل الأعلى وهضبة الجولان (السوري المحتل)، وشمل إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل لطائرات معادية".



وأشارت معطيات القناة إلى أن 200 ألف إسرائيلي دخلوا إلى الملاجئ اليوم بسبب قصف حزب الله، وأن 150 صاروخا أطلقت من لبنان، واعترض الجيش الإسرائيلي 15 مسيرة".

كما أوضحت القناة أن "45 ألف دونم احترقت هذا الأسبوع في الجولان والجليل، و 60 ألف دونم احترقت منذ بداية العام جراء قصف حزب الله".

والخميس الماضي أطلق "حزب الله" 30 طائرة مسيرة انقضاضية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وذكر مصادر اعلامية أن الحزب "أطلق 150 صاروخا باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية".

وقالت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مسؤول بـ"حزب الله" إن "الهجوم الذي تم تنفيذه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر الماضي، وإن الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله".

وقد نعى "حزب الله" 4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القائد طالب عبد الله، بعد أن أغارت مسيرة إسرائيلية بثلاث صواريخ، على منزل مأهول في بلدة جويا بقضاء صور في عمق جنوب لبنان قبل يومين.

هذا وتوعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين، في وقت سابق، بتصعيد العمليات ضد إسرائيل.