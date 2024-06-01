  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

طعت جثته وألقي رأسه أمام مدرسة.. مقتل نجل سفير إسرائيلي سابق بصورة وحشية (صورة)

الجمعة 14 يونيو 2024 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
طعت جثته وألقي رأسه أمام مدرسة.. مقتل نجل سفير إسرائيلي سابق بصورة وحشية (صورة)



القدس المحتلة/سما/

فتحت الشرطة الإسرائيلية ،  تحقيقا في ظروف وفاة ربيع عرايدي من سكان مدينة المغار (43 عاما) نجل نعيم عرايدي سفير إسرائيل السابق في النرويج وأيسلندا.

وعثر على رأس ربيع عرايدي في بسمة طبعون شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم بالقرب من مبنى مدرسة في بسمة طبعون، في حين أن باقي أجزاء جسده التي تم تقطيعها عثر عليها في المغار.

وذكرت الشرطة أن عناصرها يحققون بعدد من المواقع المرتبطة بالحدث وأن خلفية الحدث على ما يبدو صراع بين مجرمين، علما أنه لم يتم إلقاء القبض على أي مشتبه به حتى الآن.

وأشارت السلطات إلى أنه تم اختطاف عرايدي من منزله وقتله.

وتشتبه الشرطة أيضا في أن خلفية جريمة القتل هي صراع بين منظمات إجرامية أودى بحياة 15 شخصا على مدار العامين الماضيين.

وفي حالتين فقط تمكنت الشرطة من الوصول إلى المنفذين وبقيت بقية القضايا مفتوحة دون أي تقدم في التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه وقبل قبل إلقاء رأس الضحية بالقرب من المدرسة، قام الجناة بتنظيفه بمساحيق لإخفاء الأدلة.

وفور مقتل عرايدي، وزعت رسالة باسم "التنظيمات الإجرامية" جاء فيها "لقد حذرناكم من قطع الاتصال بالتنظيم الإجرامي.. قتلناه بعد أن بدأ بنشر أمور تهديد وخيانة".

-

الأكثر قراءة اليوم

موقع "إكسيوس" : ضغط أمريكي وقطري ومصري على حماس للموافقة على "مقترح بايدن"

وداعا للسرطان"..لقاح ثوري ينهي المعاناة الإنسانية لملايين المرضى..

بايدن : من الصعب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة قريبا وحماس هي العائق الرئيسي..

" واشنطن بوست " تكشف : هكذا ساعدت الاستخبارات الأميركية اسرائيل في تحديد موقع الاسرى في النصيرات وسط قطاع غزة!!!

جنرال في الجيش الإسرائيلي يكشف عن "أعظم إنجاز لـ"حزب الله" اللبناني

مسؤول اسرائيلي: تعديلات حماس ليست بسيطة وتعيق إبرام الصفقة

الجيش الإسرائيلي: أكملنا الاستعداد للقتال البري على الحدود الشمالية

الأخبار الرئيسية

666bf91d42360472374eb119

النيران تندلع في مستوطنة المطلة عقب إطلاق صواريخ من لبنان

666c23944c59b734884cb103

غالانت مهاجما فرنسا: تتبنى سياسات عدائية ضد "إسرائيل"

" واشنطن بوست " تكشف : هكذا ساعدت الاستخبارات الأميركية اسرائيل في تحديد موقع الاسرى في النصيرات وسط قطاع غزة!!!

"حماس": الاتفاق ممكن "إن تصرفت واشنطن بإيجابية ولم تنظر بعين إسرائيل فقط"

252 يوما من العدوان الاسرائيلي : عشرات الشهداء ونسف مربعات سكنية برفح والمغراقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية