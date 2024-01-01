"حزب الله" يكشف تفاصيل عن أكبر هجوم على "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر

بيروت/سما/

قال مصدر في "حزب الله"، الخميس، إن عناصره هاجموا 15 موقعا عسكريا إسرائيليا دفعة واحدة في الجليل والجولان السوري المحتل.

وفذ حزب الله يوم الخميس الماضي أكبر وأوسع هجوم مركب بالطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة، منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر"

وأضاف: "أطلق الحزب 30 طائرة مسيرة انقضاضية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى شمال إسرائيل.

وذكر أن الحزب "أطلق 150 صاروخا باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية".

وفي سياق منفصل، أصدر "حزب الله" اليوم الخميس بيانا جاء فيه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة الإسلامية هجوما مشتركا بالصواريخ والمسيرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل، وبالتزامن شن مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيرات الانقضاضية هجوما جويا على قاعدة داوود (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)".

وأضاف البيان: "أصابت المقاومة أهدافها بدقة". ‏

وقالت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مسؤول بـ"حزب الله" إن "الهجوم الذي تم تنفيذه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر الماضي، وإن الهجوم المركب هدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبد الله".

وقد نعى "حزب الله" 4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القائد طالب عبد الله، بعد أن أغارت مسيرة إسرائيلية بثلاث صواريخ، على منزل مأهول في بلدة جويا بقضاء صور في عمق جنوب لبنان قبل يومين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان، مبينا أن الصواريخ التي سقطت أدت إلى اندلاع عدة حرائق.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للإنذارات في الشمال في الساعات الأخيرة، تم رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية نحو منطقة الجليل والجولان حيث تم اعتراض بعضها من قبل الدفاعات الجوية. كما سقطت بعض القذائف في مناطق مفتوحة وأسفرت عن اندلاع حرائق".