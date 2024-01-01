النيران تندلع في مستوطنة المطلة عقب إطلاق صواريخ من لبنان

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" تنفيذ عدد من العمليات استهدفت شمال إسرائيل، فيما ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أن النيران اندلعت بمستوطنة المطلة عقب إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدروع.

وحسب الإعلام الإسرائيلي فقد تم إطلاق 6 صواريخ مضادة للدبابات على المستعمرة، وقد أصيبت ثلاثة منازل بشكل مباشر واشتعلت النيران في حافلة قديمة فارغة واندلع حريق كبير في المنطقة، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

من جهته، أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا والذي أدى إلى ‌‏استشهاد وإصابة مدنيين:

استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:55 تجمعا لجنود العدو الصهيوني في خلة ‌‏وردة بالأسلحة الصاروخية. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:30 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

‏ استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة 09:45‌ موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية، ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية عند الساعة ‌‎08:50 موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ‌‏وأصابوه إصابة مباشرة.

قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرتي كريات ‌‏شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبان ‌‏يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة. ‏

استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 13:20 المنظومات التجسسية في موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة مما أدى لتدميرها".