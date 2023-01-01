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"الأونروا": أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا

الجمعة 14 يونيو 2024 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا



غزة/سما/

قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن أطفال غزة يدفعون ثمنا باهظا بسبب فرض السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ونشرت المنظمة اليوم الجمعة، تغريدة على  منصة "إكس" أشارت فيها إلى أنه "في عام 2023، تم رفض أو تأخير أكثر من 3,000 تصريح لمغادرة الأطفال الفلسطينيين، قطاع غزة والضفة الغربية، لتلقي العلاج الطبي".

وأضافت: "منذ بداية الحرب، فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية على القطاع، ويدفع الأطفال مرة أخرى ثمنا باهضا".


وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بوفاة طفل بسبب "المجاعة والجفاف ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في القطاع إلى 40 شخصا".

وأمس الخميس، قالت "الأونروا" إن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في جميع مناطق قطاع غزة ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية، وأن الأطفال بغزة يبحثون في القمامة يوميا".

وكانت الوكالة أكدت أن "وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أمر بالغ الأهمية لاستعادة الظروف المعيشية الإنسانية في القطاع".

وفي أوائل مايو، سيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي ما أدى إلى توقف تدفق المساعدات إلى القطاع وسفر الجرحى والمرضى إلى الخارج لتلقي العلاج، وفاقم من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، تحديدا في الشمال بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.

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