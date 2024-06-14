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"سرايا القدس" تعرض مشاهد لقصف مقاتليها جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية في رفح

الجمعة 14 يونيو 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تعرض مشاهد لقصف مقاتليها جنودا وآليات عسكرية إسرائيلية في رفح



غزة/سما/

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع الفيديو مرفقا بعبارة " مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها سرايا القدس جنود وآليات العدو المتوغلة في محاور التقدم بمدينة رفح ضمن معركة طوفان الأقصى".

كما نشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" اليوم الجمعة بيانا قال فيه: "استهدف مجاهدونا بقنابل (برق) المقذوفة - المضادة للأفراد - جنود العدو الصهيوني المتوغلة وسط مدينة رفح".

وقبل أيام قليلة، نشرت "سرايا القدس" "مشاهد تفصيلية لعملية مركبة وناجحة شارك فيها سلاحا القنص ومدفعية الهاون وأصابت أهدافها في محور التقدم جنوب شرق تل الهوا في مدينة غزة"، حيث قام قناص فلسطيني بإصابة جندي إسرائيلي إصابة دقيقة، وتحركت على إثر ذلك قوة إسناد إسرائيلية بالمركبات ليقوم عناصر مدفعية "الهاون" باستهدافهم في مواقعهم.

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