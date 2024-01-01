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حزب الله يعلن عن تنفيذ 4 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية

الجمعة 14 يونيو 2024 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يعلن عن تنفيذ 4 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية



بيروت /سما/

أعلن "حزب الله" الجمعة، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين قرب الحدود مع لبنان، قائلا إنه "أوقع إصابات مباشرة في صفوفهم".

وقال الحزب في بيانات منفصلة إن عناصره "استهدفوا بالأسلحة الصاروخية موقعي السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة والمطلة، ‏وأصابوهما بشكل مباشر".

وأوضح أن مقاتليه "استهدفوا بالأسلحة الصاروخية كل من موقع الرمثا في تلال كفرشوبا ‏المحتلة ‏وأصابوه إصابة مباشرة، وتجمعا لجنود إسرائيليين في خلة وردة (قبالة بلدة عيتا الشعب الحدودية)".

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعقيب فوري حول بيانات حزب الله.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل استهدفت بالمدفعية أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا الحدوديتين جنوب لبنان.

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