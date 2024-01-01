جنرال في الجيش الإسرائيلي يكشف عن "أعظم إنجاز لـ"حزب الله" اللبناني

القدس المحتلة/سما/

قال قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين إنه كان سيتجنب إخلاء المستوطنات الواقعة على الحدود مع لبنان، مشيرا إلى أن هذا "يعتبر أعظم إنجاز لحزب الله".

واضاف ان الجيش مستعد بشكل جيد للدفاع ضد أي تسلل بري لقوات الرضوان، مع المفهوم المنهجي المتمثل في أن الوحدات الاحتياطية هي جزء من طبقات الدفاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "تقليص القوات في الوحدات الاحتياطية في المستوطنات غير المحاذية للسياج هو بسبب التداعيات الاقتصادية والموارد التي تتطلبها مثل هذه التعبئة".

وجزم غوردين أن "هناك ردا أمنيا كافيا على التهديدات".

وبعد مطالبتهم الجيش الإسرائيلي بالتخلي عن استراتيجية "الدفاع الفتاك" ونقل الحرب إلى الأراضي اللبنانية، قال غوردين للمشاركين إنه في رأيه تم استنفاد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية، ولكن في تقديره فإن فرص ذلك منخفضة.

ولفت إلى أن "التسوية السياسية التي من شأنها إبعاد حزب الله عن الحدود، أو العمل العسكري أو الحرب في الشمال لتحقيق الهدف، لن تكون ممكنة إلا بعد انتهاء العمل في الجنوب"،

وأضاف: "إذا نظرنا إلى الوراء، كنت سأتجنب إخلاء المستوطنات في الشمال مثل يارا وباتزا وليمان. أعظم إنجاز لحزب الله هو حقيقة أن هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في الشمال".