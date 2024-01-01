لازاريني: الحرب سلبت أطفال غزة طفولتهم واصبح لدينا جيل ضائع..

عمان / وكالات /

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الحرب سلبت أطفال غزة طفولتهم.

وأضاف لازاريني، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، يوم الخميس، أن "الأطفال في قطاع غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله. كثير منهم قتلوا، وكثير منهم أصيبوا، وكثير منهم سيظلون مشوهين مدى الحياة".

وتابع أن "الذين نجوا يعانون من صدمة عميقة. تم تدمير مدارسهم وفقدوا سنة دراسية كاملة، دون تعليم أو لعب"، مشيرا إلى أنه "دون وقف لإطلاق النار سيصبح لدينا جيل ضائع".