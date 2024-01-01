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مسؤول اسرائيلي: تعديلات حماس ليست بسيطة وتعيق إبرام الصفقة

الخميس 13 يونيو 2024 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اسرائيلي: تعديلات حماس ليست بسيطة وتعيق إبرام الصفقة



القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول اسرائيلي كبير إن رد حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن سلبي بسبب التغييرات التي أدخلتها الحركة على المقترح.

واضاف المسؤول بحسب المواقع العبرية ان الولايات المتحدة وقطر ومصر تمارس ضغوطا شديدة على حماس حتى توافق على الخطوط العريضة التي قدمها بايدن دون تغييرات.

وأضاف المسؤول أن حماس قدمت في ردها مطالب بإجراء عشرات التغييرات في الاقتراح الإسرائيلي، وهي شروط أساسية تطالب حماس بتغييرها.

وتابع قائلا "هناك اتفاق مع الأميركيين والمصريين والقطريين على أن الهدف الآن هو إعادة حماس إلى المخطط الأصلي الذي قدمه بايدن وحتى ذلك الحين لن ترسل إسرائيل أي وفد إلى القاهرة أو الدوحة.

وقال "خلافا لادعائهم، هذه ليست تغييرات طفيفة، وبالتالي فان رد حماس نسف كامل للخطوط العريضة. هناك شروط أساسية تغير مبادئ الاتفاق بشكل جذري ولا تسمح بالاتفاق"

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