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استطلاع : 60% من الإسرائيليين يريدون تقديم موعد الانتخابات

الخميس 13 يونيو 2024 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : 60% من الإسرائيليين يريدون تقديم موعد الانتخابات



القدس المحتلة/سما/

ايد نحو 60% من الإسرائيليين إجراء انتخابات مبكرة، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم".

وأجري الاستطلاع بعد انسحاب رئيس معسكر الدولة بيني غانتس من الحكومة، وفي وقت تمتنع فيه الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ قرارات بشأن وقف إطلاق النار في غزة والشمال الذي يشتعل بالنيران نتيجة إطلاق النار المتواصل من قبل حزب الله.

ويظهر الاستطلاع أن 57% من الإسرائيليين يفضلون تقديم موعد الانتخابات، و33% يعارضون، وأجاب 10% أنهم لا يعرفون. وهذا يعني أن حوالي ثلثي أصحاب الرأي يدعون لتقديم موعد الانتخابات مقابل 37% يعارضون ذلك.

ومن بين ناخبي أحزاب الائتلاف يظهر أن 32% من ناخبي الليكود يفضلون تقديم موعد الانتخابات. وكذلك لوحظت أرقام مماثلة أيضًا بين الناخبين الصهاينة المتدينين وعوتسما يهوديت.

اما بالنسبة لناخبي أحزاب المعارضة، فقد برز التأييد المطلق من ناخبي إسرائيل بيتينو لإجراء الانتخابات المبكرة (100%). كما تم تسجيل نسب عالية بشكل خاص في حزب العمل (90%)، يش عتيد (85%)، ومعسكر الدولة (85%). أما بالنسبة لناخبي الأحزاب العربية فإن 81% من ناخبي الموحدة والجبهة العربية للتغيير يفضلون تقديم موعد الانتخابات.

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