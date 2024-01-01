الجيش الإسرائيلي: أكملنا الاستعداد للقتال البري على الحدود الشمالية

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أنهى تمرين الاستعداد القتالي على الحدود الشمالية، مع حزب الله .

وكشفت القناة 14 العبرية بأن الجيش يستعد لاجتياح بري في لبنان.

وحاكى التمرين سيناريوهات قتالية على مستويات مختلفة مع التركيز على الحركة في مناطق وعرة والتقدم في محاور جبلية وتفعيل النيران بوتيرة متصاعدة والقتال بمناطق مختلفة.

كما تدربت القوات على تقديم الخدمات اللوجستية والاتصالات في العمق وإجلاء المصابين من ساحة القتال وعمل مقرات

ويحاكي التمرين، الذي أجري تحت قيادة المركز الوطني للتدريب الأرضي، القتال في تضاريس متشابكة والتقدم على طول الطرق الجبلية، ويمارس الظرف اللوجستي في العمق. وإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.

وقال ديفيد مانسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية لوسائل الإعلام الأجنبية، اليوم، إن "إسرائيل ستستعيد الأمن على الحدود الشمالية، سواء من خلال الدبلوماسية أو من خلال وسائل أخرى".

وأضاف أن "حزب الله والنظام الإيراني والحكومة في بيروت هم المسؤولون الوحيدون عن تبادل إطلاق النار بين الحدود".