ثلاثة شهداء في اقتحام جيش الاحتلال لمحافظة جنين…

جنين/سما/

بعد عملية استمرت 13 ساعة، أعلن جيش الاحتلال انتهاء اقتحامه لمحافظة جنين، استشهد خلالها ثلاثة مواطنين، اختطف جثمان اثنين منهم اضافة الى الدمار والخراب الذي الحقنه جرافات الاحتلال في المدينة.

من جهته أفاد الهلال الاحمر أن طواقمه انتشلت جثمان شهيد من بلدة قباطية نقلته إلى المستشفى وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قباطية الى ثلاث شهداء اثنين منهم قام جيش الاحتلال باختطاف جثامينهم.

وذكر مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، أن الشهيد هو الشاب قيس محمد زكارنة (18 عاما) وصل مصابا برصاصة في الرأس.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في منطقة "الكحليشة"، وقصفته بالقذائف، قبل أن تشرع جرافة عسكرية بهدمه، وسط اندلاع مواجهات في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

وقد عمدت قوات الاحتلال إلى التنكيل بجثمان أحد الشهيدين وإخراجه من المنزل المحاصر بواسطة جرافة، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

واضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا أصيب خلال العملية التي شاركت فيها وحدة دوفدوفان والقوات الخاصة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال العملية عددا من المواطنين وتبادلت إطلاق النار مع مسلحين. وزعم جيش الاحتلال أنه عثر عبوات ناسفة تم زرعها في الطرقات.

وقال إن جنود وحدة دوفديفان نفذوا عملية "طنجرة ضغط" على مبنى في قباطية تحصن فيه اثنان من كبار المطلوبين وتم القضاء عليهم ومصادرة أسلحة بحوزتهم . وأصيب جندي بجروح طفيفة خلال تبادل إطلاق النار في المنزل.