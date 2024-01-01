موقع "إكسيوس" : ضغط أمريكي وقطر ي ومصري على حماس للموافقة على "مقترح بايدن"

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي كبير مساء يوم الخميس أن الولايات المتحدة وقطر ومصر تمارس ضغوطا شديدة على حماس حتى توافق على الخطوط العريضة التي قدمها بايدن دون تغييرات.وفقا للصحفي الإسرائيلي باراك رافيد مراسل موقع "أكسيوس".

وعرضت حماس في ردها مطالب بإجراء عشرات التغييرات في الاقتراح الإسرائيلي.

وقال أن هذه شروط أساسية تطالب بها حماس من شأنها أن تغير مبادئ الاقتراح الإسرائيلي والخطوط العريضة التي قدمها بايدن، ولا تسمح بالتقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن هناك اتفاق مع الأميركيين والمصريين والقطريين على أن الهدف الآن هو إعادة حماس إلى المخطط الأصلي الذي قدمه بايدن وحتى ذلك الحين لن يتم إرسال أي وفد إلى القاهرة أو الدوحة.