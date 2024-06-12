سفارة فلسطين تعلن عن تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة المتواجدين في مصر

القاهرة/سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى مصر، تفاصيل عقد امتحانات الدورة الأولى لطلبة الثانوية العامة من القادمين من قطاع غزة والمتواجدين في جمهورية مصر العربية حاليا، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، تبدأ يوم السبت الموافق 22 حزيران/ يونيو.

وأوضحت السفارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن الامتحانات ستعقد في مدرسة "تحيا مصر 2" بمنطقة الأسمرات بحي المقطم في مدينة القاهرة.

وأكدت، أن وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية انتهت من إنجاز أرقام جلوس الطلبة، وسيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس يوم الخميس المقبل 20 حزيران/ يونيو وذلك في مقر المدرسة بالمقطم بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا، وعليه يرجى من كافة الطلبة الذين تقدموا باستمارات أرقام الجلوس مسبقا لدى السفارة الحضور في الموعد المناسب لاستلام أرقام الجلوس، مع إحضار أصل إثبات الشخصية.

وأوضحت السفارة أنها شكلت ثلاث لجان تخصصية لمتابعة الامتحان من كادر قسم الشؤون الثقافية، ووزارة التربية والتعليم العالي، والكادر الأكاديمي المتواجد في مصر، وفريق المتطوعين ممن تقدموا عبر رابط السفارة، كما عقدت السفارة خلال الأسبوع الحالي اجتماعات متتالية مع وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية ومديرية القاهرة التعليمية، وجمعية إنقاذ الطفولة، وذلك لتيسير عملية الإمتحانات وتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلبة.

وأعربت السفارة، عن خالص شكرها وتقديرها للدولة المصرية ممثلة بقيادتها وشعبها وأجهزتها العاملة على كافة المستويات، والتي لم تتوانَ عن بذل كل الجهود للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة، مثمنة دور القيادة والحكومة الفلسطينية وحرصها على بذل المساعي كافة لدعم ومساندة أبنائنا الطلبة في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، في مواجهة حرب الإبادة الممنهجة التي يشنها الإحتلال على شعبنا.