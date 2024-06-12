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ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين

الخميس 13 يونيو 2024 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حاد في مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين



غزة /سما/

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك "جدول غلاء المعيشة" في فلسطين ارتفاعاً حاداً نسبته 13.71% خلال شهر أيار الماضي، مقارنة مع شهر نيسان، بواقع 23.36% في قطاع غزة، وبارتفاع طفيف نسبته 0.05% في القدس، وانخفاض بنسبة 0.64% في الضفة الغربية.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأسعار في فلسطين نتج عنه ارتفاع أسعار البيض بنسبة 47.68%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 37.77%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 6.28%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.02%، وأسعار الخبز "كماج" بنسبة 1.52%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.29%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 43.44%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 10.58%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 3.19%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.12%.

ولفت إلى أنه عند مقارنة الأسعار خلال شهر أيار 2024 مع شهر أيار 2023، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 52.24%، (بواقع 245.91% في قطاع غزة، وبنسبة 4.30% في القدس، وبنسبة 2.19% في الضفة الغربية).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وأوضح الإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 36.23% خلال شهر أيار 2024 مقارنة مع شهر نيسان 2024.

ونتج هذا الارتفاع، بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار مجموعة من السلع، حيث ارتفعت أسعار كل من: الغاز بنسبة 405.26%، السجائر المستوردة بنسبة 97.24%، البيض بنسبة 69%، بدائل السكر وسكريات أخرى بنسبة 64.29%، الديزل بنسبة 52.80%، الفحم بنسبة 30%، اللحوم الطازجة بنسبة 15.49%، البنزين بنسبة 15.42%، الخبز بنسبة 9.17%، الأدوية بنسبة 7.93%، الزيوت النباتية بنسبة 7.07%، الفواكه الطازجة بنسبة 4.01%.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس

ولفت "الإحصاء" إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس سجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر أيار 2024 مقارنة مع شهر نيسان 2024، نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 7.14%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.47%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 2.80%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 2.25%، وأسعار "البنزين" بنسبة 2.10%، وأسعار الخبز "كماج" بنسبة 2.25%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.12%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 14.76%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 10.06%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 3.78%.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.64% خلال شهر أيار 2024 مقارنة مع شهر نيسان 2024، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 20.70%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 13.74%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 5.71%، وأسعار البيض بمقدار 5.67%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 1.93%، وأسعار بدائل السكر وسكريات أخرى بمقدار 1.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 2.66%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.40%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 0.99%.

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