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طقس فلسطين: ارتفاع كبير على درجات الحرارة

الخميس 13 يونيو 2024 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع كبير على درجات الحرارة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يزداد تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد يوم الخميس لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً و دافئاً في معظم المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 14/06/2024: يستمر تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ،

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 10 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 15/06/2024: يستمر تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 9 درجات مئوية ، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 16/06/2024: يستمر تاثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 7 درجات مئوية ، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر الأرصاد الجويّة المواطنين خلال الموجة الحارة من خطر:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة.

2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب والاشجار الجافة.

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