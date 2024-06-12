الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر ويقصفون بالإشتراك مع "المقاومة العراقية" حيفا وأسدود (فيديو)

صنعاء/سما/

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية العراقية" استهدفتا مدينتي أسدود حيفا، كما استهدفت سفينة "TUTOR" في البحر الأحمر بزورق مسير.

وقال يحيى سريع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحكومة "أنصار الله" (الحوثيون) في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينةَ (TUTOR) في البحر الأحمر وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق بفضل الله".

وأضاف: "وقد تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وتابع سريع: "ونفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة أسدود بصواريخ مجنحة، والعملية الأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".

وشدد سريع على أن "القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة، مالم فإنها سوف تتعرض للاستهداف في منطقة عمليات القوات المسلحة وبحسب ما جاء في البيانات السابقة".

وأضاف: "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا حتى وقف العدوان ورفع الحصارِ عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكشفت "أنصار الله"، يوم الخميس قبل الماضي (30 مايو)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.