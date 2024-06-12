"مع سليماني وقاآني".. "حزب الله" ينشر صورا ونبذة عن حياة القيادي طالب عبد الله عقب اغتياله

بيروت/سما/

نشر "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء، نبذة عن حياة القيادي طالب عبد الله الذي اغتالته إسرائيل ليل أمس، وصورا سابقة له ظهر فيها برفقة قادة في الحرس الثوري الإيراني.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، في صفحته على "تلغرام"، صورة سابقة للقيادي طالب عبد الله، وهو يقبل رأس القائد السابق لفيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أمريكية شنتها طائرة مسيرة في بغداد عام 2020، وبرفقة القائد الحالي لفيلق "القدس" اللواء إسماعيل قاآني.

كما ظهر طالب عبد الله في صورة وهو على المنبر في حفل تكريمي، وظهر في صور أخرى ببدلته العسكرية.

كما كشف "حزب الله" نبذة عن حياة هذا القيادي، لافتا إلى أن طالب عبد الله من "مواليد بلدة عدشيت في جنوب لبنان بتاريخ 20 مارس 1969"، و"التحق بصفوف المُقاومة الإسلاميّة منذ العام 1984".

وأضاف الإعلام الحربي في "حزب الله": «

• كان ( طالب عبد الله) من القادة اللذين شاركوا في العمليّات النوعية إبان الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وحتى التحرير عام 2000.

• قاد المواجهات البطوليّة مع العدو الإسرائيلي على محاور مارون الراس، وبنت جبيل، ومربّع التحرير خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز من العام 2006.

• كان من القادة المُلتحقين في التصدّي للتنظيمات الإرهابيّة عند الحدود اللبنانيّة السوريّة دفاعا عن لبنان.

• خلال معركة طوفان الأقصى، قاد العمليّات العسكرية ضد مواقع ومنشآت وتموضع العدو الإسرائيلي في الجزء الشرقي من الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة وصولا إلى الجولان السوري المُحتل.

• حائز على تنويه الأمين العام لحزب الله (حسن نصر الله) عدة مرات.

• اغتالته أيدي الغدر الصهيونية مع مجموعة من المجاهدين مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 11 يونيو 2024 في بلدة جويّا في جنوب لبنان».

وكان "حزب الله" اللبناني قد نعى فجر اليوم الأربعاء، 4 مقاتلين في صفوفه، بينهم القائد طالب عبد الله "الحاج أبو طالب" ، عقب غارة شنها الجيش الإسرائيلي على منزل مأهول ببلدة جويّا في عمق الجنوب اللبناني.

وتوعد رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" هاشم صفي الدين بتصعيد العمليات ضد إسرائيل، ردا على اغتيال "الحاج أبو طالب"