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ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال

الأربعاء 12 يونيو 2024 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال



القدس المحتلة/سما/

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والرحيل.


ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، طالب فيها حكومة نتنياهو، بالرحيل ليس لأن مستوطني الشمال يرغبون في ذلك، بل كل مواطني إسرائيل، على حد قوله.

وأوضح ليبرمان، الذي تقلد أكثر من منصب وزاري في إسرائيل، أهمها وزير الدفاع، أن "الحكومة الإسرائيلية سمحت لحزب الله اللبناني بتحويل عيد التوراة إلى عيد إعطاء الصواريخ لسكان الشمال الإسرائيلي".

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