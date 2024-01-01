ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بالاستقالة في ظل التصعيد بالشمال

القدس المحتلة/سما/

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والرحيل.



ونشر ليبرمان تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، طالب فيها حكومة نتنياهو، بالرحيل ليس لأن مستوطني الشمال يرغبون في ذلك، بل كل مواطني إسرائيل، على حد قوله.

وأوضح ليبرمان، الذي تقلد أكثر من منصب وزاري في إسرائيل، أهمها وزير الدفاع، أن "الحكومة الإسرائيلية سمحت لحزب الله اللبناني بتحويل عيد التوراة إلى عيد إعطاء الصواريخ لسكان الشمال الإسرائيلي".