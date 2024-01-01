تقرير: رئيس الأركان الإسرائيلي اجتمع بقادة جيوش 5 دول عربية في البحرين

القدس المحتلة/سما/

اجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، خلال الأسبوع الجاري، بقادة جيوش خمس دول عربية في لقاء عقد في البحرين تحت رعاية قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال إريك كوريلا، بحسب ما كشف موقع "أكسيوس" الأميركي، مساء اليوم، الأربعاء.

وأفاد التقرير الذي أورده المراسل السياسي للموقع، بأن الاجتماع عقد لبحث "التعاون الأمني ​​الإقليمي"، بمشاركة قادة جيوش إسرائيل والسعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، وذلك "بعيدا عن الأضواء ودون الإعلان عن اللقاء ​​بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالحرب" على غزة.

وذكر التقرير أن اللقاء يعتبر "إشارة للتاكيد على أن الحوار العسكري والتعاون بين إسرائيل وهذه الدول العربية مستمر تحت مظلة القيادة المركزية للجيش الأميركي، على الرغم من الانتقادات العلنية والإدانات شديدة اللهجة التي تصدر عن هذه الدول ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وبحسب التقرير، فإنه إلى جانب كوريلا وهليفي، شارك في الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين الماضي في العاصمة البحرينية، المنامة، جنرالات كبار من والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن؛ ولفت التقرير إلى أن اللقاء ركّز على "تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي".

وأفاد التقرير بأن "التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، هي إحدى القضايا الرئيسية التي عملت عليها القيادة المركزية للجيش الأميركي والبنتاغون مع جيوش المنطقة في السنوات الأخيرة"، وذكر أن واشنطن تعتبر أن التصدي للهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل مطلع نيسان/ أبريل الماضي، "إنجاز عظيم لم يكن ليتحقق دون هذه الجهود".

وقال مسؤولون أميركيون إن التعاون مع إسرائيل ودول عربية بالمنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الهجوم وتوفير إنذار مبكر من المسيرات والصواريخ. وأضافوا أن هذا التعاون يشمل أيضًا المشاركة الفعالة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلق من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل، وتمر عبر مجالهما الجوي.