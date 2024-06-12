4 إصابات إحداها خطيرة برصاص جنديّ إسرائيليّ في القدس

القدس المحتلة/سما/

أصيب 4 أشخاص، تعرّض أحدهم لإصابة خطيرة، برصاص جنديّ في جيش الاحتلال، أطلق النار على أحد أهالي القدس في البلدة القديمة، مساء اليوم الأربعاء، في وقت لم يكن في فترة خدمة بجيش الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية بإصابة المقدسي، سنان بركات، "من جرّاء إطلاق النار عليه من قبل مستوطن في البلدة القديمة بالقدس قبل قليل"، مشيرة إلى أنه صاحب محل تجاريّ في البلدة القديمة.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، نقلا عن شهود عيون، قولهم إن "مستوطنا أطلق النار باتجاه أحد تجار البلدة القديمة في سوق البازار، ممّا أدى إلى إصابته، ولدى وصول والده إلى المكان، تم الإعتداء عليه" كذلك. وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال التي تتواجد في السوق، تمنع الاقتراب من المكان.

من جانبها، ذكرت شرطة الاحتلال في بيان، أنها "تلقّت بلاغا عن إطلاق نار نفذ في البلدة القديمة في القدس، من قِبل جندي من الجيش الإسرائيلي كان هناك مع آخرين -جميعهم خارج الخدمة- تجاه مشتبه به".



وأضافت أنه "تم إخلاء شخص من مكان الحدث في حالة خطيرة، و3 ضحايا آخرين في حالة طفيفة بحسب المصادر الطبيّة".

وقالت شرطة الاحتلال إنه "يجري التحقيق في ملابسات الحدث، ويجري التحقيق في الاشتباه بوقوع حادثة عنف بينهما، سبقت إطلاق النار، وبحسب الجنود، محاولة سرقة سلاح".