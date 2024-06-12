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الصحة العالمية: وثقنا 32 وفاة بغزة نتيجة سوء التغذية

الأربعاء 12 يونيو 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: وثقنا 32 وفاة بغزة نتيجة سوء التغذية



جنيف/سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة وثقت "32 وفاة في غزة نتيجة سوء التغذية منها 28 حالة لأطفال دون سن الخامسة".

وأضاف غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت بثه حساب المنظمة على "إكس"، "منذ 7 أكتوبر، وثقنا 480 اعتداء على مرافق صحية في الضفة الغربية أسفرت عن 16 وفاة و95 إصابة".

وتابع: إن "السلام هو أفضل دواء" لعلاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

ورحب غيبريسوس بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف "كامل وفوري" لإطلاق النار في غزة.

وحث غيبريسوس جميع الأطراف على "اتخاذ خطوات لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة على الفور، ووضع حد دائم لمعاناة الملايين من الناس".

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