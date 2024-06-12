هجوم على سفينة تجارية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن

صنعاء/سما/

تعرضت سفينة شحن مملوكة لجهة يونانية، لهجوم من زورق صغير قبالة ميناء الحديدة في اليمن على البحر الأحمر مما ألحق أضرارا بغرفة المحرك، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن شركتين للأمن البحري ومصادر بقطاع الشحن، اليوم الأربعاء.

وذكرت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية إن السفينة "توتور" تعرضت للهجوم على بعد نحو 67.7 ميل بحري جنوب غربي الحديدة في اليمن، وتشير ملابسات الواقعة إلى أن الهجوم نفذه المسلحون الحوثيون في اليمن.

وأضافت "تشير تقييمات أمبري إلى أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن التي يستهدفها الحوثيون وقت حدوث الواقعة". واعتبرت أنّ "السفينة تتوافق مع مواصفات الأهداف (المعلن عنها) من قبل الحوثيين"، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن زورقا صغيرا يتراوح طوله بين 5-7 أمتار أبيض اللون، اصطدم بمؤخرة سفينة الشحن.

وقال مصدران يونانيان في قطاع الشحن، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن السفينة التي ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار خلال ما يبدو أنه هجوم متعمد، وأضافا أن المياه تسربت إلى غرفة المحرك.

وأفاد مصدر بوزارة الشحن اليونانية بأن السفينة كانت في طريقها إلى الهند، مؤكدا الواقعة.ؤولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الجهة اليونانية المشغلة للسفينة.

ويهاجم الحوثيون سفن شحن تمر عبر البحر الأحمر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرضت لحرب إسرائيلية مدمرة؛ وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات مشتركة على اليمن ردا على تلك الهجمات.