أول رد من "حماس" على تصريحات بلينكن

بيروت/سما/

ردت حركة حماس على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، في تصريحات لـ"التلفزيون العربي" إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن يؤكد أنه جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل، مشيراً إلى أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يرفض المقترحات.

وأوضح حمدان أن الإدارة الأمريكية تتماشى مع "إسرائيل" في التملص من أي التزام بمقترح لوقف دائم لإطلاق النار.

وبين أن اليوم التالي للحرب سيكون يوماً فلسطينياً "نقرر فيه واقعنا ومستقبلنا".

وطالب حمدان الوسطاء بتقديم ضمانات تحول دون تهرب الاحتلال من مسؤولياته.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن الولايات المتحدة تعمل على زيادة تدفق المساعدات إلى غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين، وتوفير مسار يهدف إلى وضع نهاية لهذه الحرب ومن ثم إعادة إعمار غزة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة الأربعاء، أنه يمكن العمل مع بعض التعديلات التي اقترحتها حماس بينما لا يمكن قبول بعضها الآخر، وأن الصفقة المطروحة على الطاولة تتطابق مع الصفقة التي اقترحتها حماس في 6 أيار/مايو.

وأكد أن "حماس اقترحت العديد من التعديلات على المقترح وقد ناقشنا تلك التعديلات"، مبينا أنه في الأسابيع القادمة سيتم تقديم أفكار لكيفية الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، وأنه لن يُسمح لحماس بتقرير مصير ومستقبل المنطقة.

ولفت بلينكن إلى أن تل أبيب قبلت مقترح الرئيس جو بايدن لكن حماس رفضت. وقال "حماس هي من تتحمل عبء عدم التوصل لصفقة وعبء الحرب التي بدأتها".